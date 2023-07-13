من حسنات هذه الثورة أنها حللت روايات وقصص البشير





من حسنات هذه الثورة أنها رتبت البيت السوداني داخلياً حللت روايات وقصص البشير وفًندتها عن أحزاب المعارضه وأكدت بكل معاني الكلمه صٍدق أقواله عن عمالتٍها وإرتزاقٍها وتآمُرٍها وضعفها وخنوعٍها ،، كشفت لكل المجتمع السوداني مشروع الدولة العلمانية بثوبه الغريب عنه فتجاوز صداها آذانهم حتى سمعوا علانيتاً بأن سورة الزلزلة تخيفُ أطفالهم وأن زواج الجنس لجنسه حلال وأن الخمر عادة وأن عاداته غير جيده ،، هذه الثورة زادت وعي الشباب وقوّت شوكتهم ضد رجٍس الشياطين والمخنسين علموا مدى خطورة إتباعٍ عرابيها ومآلات أضرار أفاكيها ومُشرعٍيها حتى تخلوا عن مشروعها !!

أيضآ من حسناتٍها رتبت البيت السوداني خارجياً ميزت صفوف الدول المجاورة كشفت نواياهم ومخططاتهم عند الإبتلاء والمصائب أخبرتنا عن من يستحق أن يُحترم ويُقدر ومن يستحقُ أن يُسفه ويُنبذ هذه الإحنه وهذه الثورة تستحقُ أن يتوقف عند بابها جهابزة التأمل والتفكُر والتدبُر ليصيغوا رؤيا مستقبل واعد يكون عنوانه الأعظم كيف نحن الآن بعد إنكشاف الغطاء وماذا نريد وكيف نصل إلى غاياتنا من جديد !!

#كلو_زي_ده حقيقه كده !!

تبيان توفيق

