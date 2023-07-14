طيران الجيش يهاجم تجمعات المليشيا في الباقير جنوب الخرطوم ولن يكون الجنجويد بأمان في أي بقعة من السودان





طيران الجيش يهاجم تجمعات المليشيا في الباقير جنوب الخرطوم، حيث ترك الجنجويد حتى ظنوا أنه لن يقصفهم أبداً،

ولكن الحقيقة هي أن الجنجويدي قد يكون في مأمن لبعض الوقت ولكن لن يطول هذا البعض. لن يكون الجنجويد بأمان في أي بقعة من أرض السودان؛ ستصلهم يد الجيش طال الزمن أو قصر. إنهم حيثما وجدوا إنما ينتظرون أجلهم إن لم يستسلموا أو يهربوا.

حليم عباس

