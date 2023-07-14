انحطاط القحاتة لا يعرف الحدود ولذلك ذهبوا لاستدعاء التدخل الأجنبي في السودان





سيحفظ التاريخ لما يُسمى بقوى الحرية والتغيير أنها كانت مع تدخل قوات من شرق أفريقيا للخرطوم؛ بل حاولت ذلك وفشلت. وكانت مع، بل طالبت ب، فرض حظر طيران على الجيش السوداني، بل ظلت تسعى لذلك منذ بداية الحرب.

التحالف مع مليشيا تحارب الدولة والشعب لوحده جريمة مخزية ولكن يبدو أن انحطاط القحاتة لا يعرف الحدود ولذلك ذهبوا لاستدعاء التدخل الأجنبي العسكري،

ولا أحد يعرف ماهي خطوتهم التالية في سلم السفالة والانحطاط ولكن من المؤكد أنها ستفشل، فهم فشلة قبل أن يكونوا خونة؛ فاشلون في كل شيء.

حليم عباس

