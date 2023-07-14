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قطر: 4 تأشيرات زيارة وسياحة إلى قطر بـ 100 ريال.. ولمقيمي دول الخليج بأي مهنة

2023/07/14
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أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) أنه يمكن لزوار قطر استخدام منصة هيا أو تطبيق هيا بسهولة للتقديم على التأشيرات السياحية .

وأشارت – عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى أن هناك 4 تأشيرات يمكن الحصول عليها من منصة هيا بكل سهولة وهي:
1- سمة زيارة سياحية
للسائحين من أي جنسية
الرسوم: 100 ريال
2- سمة زيارة لمقيم في دول مجلس التعاون
للمقيمين في دول مجلس التعاون بغض النظر عن مهنهم
الرسوم: 100 ريال

3- سمة عن طريق إخطار السفر الإلكتروني
لحاملي التأشيرات أو الإقامات في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كندا أو استراليا أو نيوزلندا أو دول الشنغن
الرسوم : 100 ريال قطري
4- سمة مرافق لمواطن من دول مجلس التعاون الخليجي
لمن يرافقون مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أثناء السفر
الرسوم : 100 ريال قطري

“صحيفة الشرق”

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