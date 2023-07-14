قطر: 4 تأشيرات زيارة وسياحة إلى قطر بـ 100 ريال.. ولمقيمي دول الخليج بأي مهنة
أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) أنه يمكن لزوار قطر استخدام منصة هيا أو تطبيق هيا بسهولة للتقديم على التأشيرات السياحية .
وأشارت – عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى أن هناك 4 تأشيرات يمكن الحصول عليها من منصة هيا بكل سهولة وهي:
1- سمة زيارة سياحية
للسائحين من أي جنسية
الرسوم: 100 ريال
2- سمة زيارة لمقيم في دول مجلس التعاون
للمقيمين في دول مجلس التعاون بغض النظر عن مهنهم
الرسوم: 100 ريال
3- سمة عن طريق إخطار السفر الإلكتروني
لحاملي التأشيرات أو الإقامات في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كندا أو استراليا أو نيوزلندا أو دول الشنغن
الرسوم : 100 ريال قطري
4- سمة مرافق لمواطن من دول مجلس التعاون الخليجي
لمن يرافقون مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أثناء السفر
الرسوم : 100 ريال قطري
“صحيفة الشرق”
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