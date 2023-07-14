سترفرف رايات النصر في سماء الخرطوم





بحمد الله تجمعت كل الوسائل معا من قوات ومعدات ونحوها للانتصار بالحرب

فقد انطلقت مرحلة تحويل الاستراتيجيات إلى تكتيكات وهو المستوى العملي لتشكيل وحداتنا

الان نخوض المعركة بتوفيق الله كما نشتهي ققد اكتمل العدد والعتاد وسترفرف رايات النصر في سماء الخرطوم لدحر الاعداء

قواتنا المسلحة في افضل حالاتها وجاهزيتها لتطهير الارض

علي جميع المواطنين

بعد ان يعينونا بالدعاء ان يحزموا الحقائب تمهيدا للعودة للديار

الله اكبر

اللهم نصرا عاجلا وحاسما ومؤزرا

إبراهيم الحوري

