



اتمنى صادقاً ومن قلبي أن يبادر الدعم السريع بإعلان وقف إطلاق النار ووقف التمرد وإطلاق سراح السجناء من ضباط الجيش والموقوفين بلا سبب من عامة الناس وسحب جميع جنوده من العاصمة ثم يتعهد بإرجاع كل ماتمت سرقته من قبل جنوده خاصة السيارات ليضع الكرة أمام الجيش من أجل إنهاء هذه المعركة العبثية !

اقولها صادقا لأنني أعلم بأن الأيام المقبلة ستكون دموية أكثر من أي وقت مضى وهذا الدم سيسيل من شباب يافعين نحن وأهلهم والوطن في امس الحاجه لهم إن لم يكن اليوم فغدا !

منذ اليوم الأول للحرب قلنا إن الدعم السريع لم ولن يهزم الجيش وان المليشيا مهما تزينت بثوب القومية لن تستطيع حكم الدولة !

هنالك مطالب مشروعة وإصلاحات لابد منها وحقوق لابد أن ينالها الكثيرون ولكن ليس بالحرب وتدمير الوطن وتشريد الناس !

اتمنى ان يفعلها عقلاء الدعم السريع .

أنور الباهي