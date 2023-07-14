شاهد بالصور.. بعد تحدي ماسك.. مارك زوكربيرغ يتدرب بقوة





نشر المدير التنفيذي لعملاق التواصل الاجتماعي “ميتا”، مارك زوكربيرغ، مجموعة صور يظهر فيها ببنية جسدية جيدة، في أعقاب جدال مع مالك شركة تويتر الجديد، إيلون ماسك، حول معركة قتالية بينهما.

ونشر زوكربيرغ صورة له عبر حسابه على انستغرام، رفقة لاعبي الفنون القتالية إسرائيل أديسانيا وألكسندر فولكانوفسكي، بعد تمرين على القتال. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن صداقة زوكربيرغ مع فولكانوفسكي، ربما جعلت الأخير يقنع أديسانيا بتدريب مالك شركة ميتا على القتال.

ويمارس زوكربيرغ رياضات قتالية وجسدية أخرى، لكنه يركز حاليا على الفنون القتالية المختلطة (MMA). ودار حوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي، بين زوكربيرغ وماسك حول إقامة نزال بينهما، فبعد تغريدة للأخير قال فيها إنه “على استعداد لخوض نزال في قفص” مع زوكربيرغ، رد الآخر عبر “ستوري إنستغرام” بقوله “أرسل لي الموقع”، واضعا لقطة شاشة لتغريدة الملياردير الأميركي. وعاد ماسك لاحقا للرد في تغريدة: “فيغاس أوكتاغون”، في إشارة إلى حلبة المصارعة المكونة من ثمانية أضلاع، والمغطاة تماما مثل القفص.

وبحسب موقع “ذا فيرج”، فإن النزال بالنسبة لزوكربيرغ ليس مجرد مزحة عبر الفضاء الافتراضي، مما يعني أن الكرة الآن باتت في ملعب ماسك. وقالت المتحدثة باسم “ميتا”، إيسكا ساريك، لموقع “ذا فيرج”، إن “القصة تتحدث عن نفسها”، متحدثة باسم شركة “ميتا” لموقع “ذا فيرج”. ويمتلك ماسك، 51 عاما، اليد العليا على زوكربيرغ من حيث التكوين البدني، وقد تحدث عن خوضه “معارك شوارع حقيقية” عندما نشأ في جنوب أفريقيا. وفي المقابل، فإن زوكربيرغ، 39 عاما، هو مقاتل طموح في الفنون القتالية المختلطة، وسبق له الفوز بالفعل في بطولات لعبة الجوجيتسو.

“الحرة”