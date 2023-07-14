من هو القائد الجديد للدعم السريع اذا صحت اخبار وفاة حميدتي وشقيقه عبد الرحيم ؟





يعيش السودان حالة من الانقسام والصراعات المستمرة منذ فترة طويلة، وآخر هذه الصراعات كانت معركة الخرطوم التي يشهدها السودان حاليا.

وهنالك أنباء غيرة مؤكدة عن موت حميدتي وشقيقه عبدالرحيم، القائدين للدعم السريع، ويبحث ويترقب الجميع عن اسم الشخصية التي ستتولى قيادة قوات الدعم السريع في هذه الظروف الحرجة.

ولا يوجد حتى الآن معلومات رسمية تؤكد وفاة حميدتي وشقيقه عبد الرحيم ولكن إختفائهم من الظهور في وسائل الإعلام يثير الكثير من الشك والاٍستفهام، وفي حال تأكدت هذه الأنباء ستعلن قوات الدعم السريع عن قائدها الجديد.

ويتعين على الجميع في السودان العمل على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وبالنسبة للدعم السريع، فإنه مصيره يتوقف على مبادرات السلام الجارية.

ومن الممكن أن تنشأ حرب جديدة مع الحركة الشعبية جناح الحلو بعد معركة الخرطوم، ويجب على الجميع العمل على تجنب ذلك والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات.

وبالنسبة للمعارك المؤجلة، فإنه يتعين على الجميع العمل على حلها بأسرع وقت ممكن، وتحقيق السلام في البلاد.

ويجب على جميع الأطراف المعنية في السودان أن تعمل معًا بجدية وتكثيف الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتحقيق العدالة والمصالحة بين جميع المجتمعات. ويتعين علينا جميعاً أن نعمل على تجنب الصراعات والحروب والعمل على بناء مستقبل أفضل للسودان وشعبها.

فارس أنور