محمد الفكي سليمان: لا للحرب





في الطريق الطويل الذي قطعناه للخروج من البلاد استقبلنا أهل البلاد الطيبة ببليلةِ المباشر وتقاسموا معنا الزاد.. أكرمنا عمال التعدين بالعدس، وسقونا من الماء العزيز في تلك البقاع. قضينا أياماً طويلة في الطريق.. تحدثنا إلى مئات السودانيين.. خطابهم الوحيد لنا: أوقفوا هذه الحرب بأي ثمن.

أشواقهم للسلام بلا حدود. يبحثون عن الرزق الحلال، وينتظرون آخر الاسبوع في صبرٍ عظيم لتحملهم شاحنة إلى أقرب نقطة تتوفر بها شبكة اتصالات ليطمئنوا على أسرهم في الخرطوم وولايات السودان المختلفة. ورغم كل شيء ينظرون إلى المستقبل بآمالٍ عراض وهذا واضح من أسئلتهم. هل ستفتح المدارس في مواعيدها؟

الأغلبية الكاسحة من السودانيين ضد الحرب رغم جهد أصحاب الأجندة الحربية لتصوير الواقع بصورة مغايرة عبر مئات المنصات المتعطشة لمزيد من الدماء.

في بداية كل اجتماع تطلُ على ذاكرتي تلك الوجوه السمراء النبيلة ووصاياها، فأجدد في سري قسم الانحياز إليهم ولأشواقهم للسلام.

#لا_للحرب

محمد الفكي سليمان