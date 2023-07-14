مصر والكرت الاحمر





قلت في مقال امس ( مصر في الموعد ) فلم تخذلنا مصر وكانت كالعهد بها نظمت مؤتمرا لدول جوار السودان كان قمة في التخطيط والتنفيذ وباخراج سلس و قوي .

في يوم واحد و بكل هدوء وضعت القاهرة النقاط علي الحروف و ابرزت الكرت الاحمر لكل عمل يمكن ان يمس السودان .

قالت مصر بالصوت الحهير .

اولا يجب تجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب و لا لاتلاف ممتلكاته

و اكدت على الاحترام الكامل لسيادة السودان

و نادت بعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً،

و نبهت لعدم تدخل أي أطراف خارجية

و إدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية،

و شددت علي أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر،

و خرجت القمة مؤكدة علي كل المطالب المصرية الحقيقة و السليمة في البيان الختامي لتصبح ملزمة لكل دول الجوار

و عبر عمل دبلوماسي رفيع ادارت مصر القمة بصورة مميزو تجاوزت ما سبقها من اعمال تريد السيطرة علي السودان بالقهر الاممي و الدولي الجائر .

كانت مصر علي الموعد و هي تقول للعالم ان السودان خط احمر لا يمكن تجاوزه .

من هذا الاداء المتميز الذي يبرز قيمة و مكانة مصر الدولية و الحضارية كانت الرسالة الاقوي للمعارضة من قحت و من معها و التي يجب ان تتعلمها و هي أن الشعب المصري ليس فيه من مواطن يخرج مستعينا بالخارج علي بلده .

شكر لمصر شعبا و حكومة و دولة و رئيسا فقد كنتم في الموعد تماما .

راشد عبد الرحيم