مصر والكرت الاحمر
قلت في مقال امس ( مصر في الموعد ) فلم تخذلنا مصر وكانت كالعهد بها نظمت مؤتمرا لدول جوار السودان كان قمة في التخطيط والتنفيذ وباخراج سلس و قوي .
في يوم واحد و بكل هدوء وضعت القاهرة النقاط علي الحروف و ابرزت الكرت الاحمر لكل عمل يمكن ان يمس السودان .
قالت مصر بالصوت الحهير .
اولا يجب تجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب و لا لاتلاف ممتلكاته
و اكدت على الاحترام الكامل لسيادة السودان
و نادت بعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً،
و نبهت لعدم تدخل أي أطراف خارجية
و إدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية،
و شددت علي أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر،
و خرجت القمة مؤكدة علي كل المطالب المصرية الحقيقة و السليمة في البيان الختامي لتصبح ملزمة لكل دول الجوار
و عبر عمل دبلوماسي رفيع ادارت مصر القمة بصورة مميزو تجاوزت ما سبقها من اعمال تريد السيطرة علي السودان بالقهر الاممي و الدولي الجائر .
كانت مصر علي الموعد و هي تقول للعالم ان السودان خط احمر لا يمكن تجاوزه .
من هذا الاداء المتميز الذي يبرز قيمة و مكانة مصر الدولية و الحضارية كانت الرسالة الاقوي للمعارضة من قحت و من معها و التي يجب ان تتعلمها و هي أن الشعب المصري ليس فيه من مواطن يخرج مستعينا بالخارج علي بلده .
شكر لمصر شعبا و حكومة و دولة و رئيسا فقد كنتم في الموعد تماما .
راشد عبد الرحيم
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