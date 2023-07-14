لو عاد بك الزمان إلى يوم 14 أبريل 2023 ما الذي كنت ستفعله؟
لو عاد بك الزمان إلى يوم ١٤ أبريل ما الذي كنت ستفعله؟
_ كنت جهزت حقيبتي وتأكدت أن كل أوراقي الثبوتية بداخلها وغادرت الخرطوم
_ كنت ذهبت إلى طلمبة الوقود وقمت بتعبئة السيارة لتكون جاهزة
_ كنت مررت على كل الذين لدي معهم متبقى ديون وجمعتها
_ كنت أخذت الايجار الشهري مسبقاً
_ كنت أجليت أطفالي وأسرتي إلى مكان آمن
_ كنت نقلت كل ممتلكاتي وبضاعتي إلى ولاية بعيدة
_ كنت قبلت بالعرض الذي قدم لي ورفضته طمعاً
_ كنت افرغت الخزن والدولايب مما فيها من ذهب ودولارات ودفنتها حتى لا يعثر عليها اللصوص
_ كنت طلبت سلفية بمقدار راتب ثلاثة أشهر أو قدمت استقالتي وأخذت حقوقي كاملة
_ كنت وضعت ملابسي وكتبي وعطوري المفضلة وجهاز لابتوبي أمامي حتى لا أنساهم
_ كنت حجزت في طائرة اليوم وسافرت بها قبل غلق المطار
_ كنت أوفيت بما على من نذر
هذا الندم والشعور بالعجز والغباء يذكرك بساعة قادمة لا محالة وبتلك الآية “حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ..”
عزمي عبد الرازق
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