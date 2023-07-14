شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يضع “الحناء” لوالدته في رجليها والفنانة هدى عربي تعبر عن اعجابها به وتعلق: (في حب يا اخوانا اكتر من كدة !؟)





وجد شاب سوداني شهرة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات مشيدة ومعجبه به وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع التداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الشاب وهو يقوم بوضع “الحناء” لوالدته في رجليها وسط دعوات عفو ورضا عنه.

جمهور ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بمشاركة الفيديو على حساباتهم الشخصية, أبرزهم الفنانة هدى عربي التي قامت بنشره على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت سلطانة الطرب على المقطع الذي تابعه محرر موقع النيلين: (في حب يا اخوانا اكتر من كدة !؟؟ قالت ليهو عافية وراضية عليك كلنا راضين عليك والله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين