شاهد بالفيديو.. كتيبة من الجيش السوداني تتجول في شوارع الخرطوم وأفرادها يهتفون بجلالات عسكرية مدوية تقشعر لها الأبدان





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع كتيبة من القوات الخاصة للجيش السوداني وهي تتجول في أحد الشوارع بالعاصمة الخرطوم محملة بالسلاح.

وأطلق قوات العمل الخاص أثناء تمشيطهم الشارع العام هتافات مدوية في شكل “جلالات” عسكرية أثارت إعجاب المتابعين الذين وصفوها بالهتافات التي تقشعر لها الأبدان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين