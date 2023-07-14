شاهد بالصورة.. الإشادات تنهال على شيخ الأمين بعد ظهوره وهو يطبخ لحيرانه وجيرانه في الحي





حظي الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين بإشادات واسعة من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الشيخ في صورة واسعة الانتشار على السوشيال ميديا وهو يطبخ ويشرف بنفسه على وجبة ضيوفه وحيرانه وجيرانه بحي أبو روف العريق بمدينة أم درمان.

وكان شيخ الأمين قد ظهر في عدد من مقاطع الفيديو أعلن من خلالها دعمه الكامل لسكان الحي وتجهيز وجباتهم واحتياجاتهم من علاج وحماية وغيرهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين