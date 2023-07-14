شاهد بالفيديو.. لابُد يوم باكر .. يِبْقى أخيير .. دموع مع صاحبة الصوت الجميل





على أرض زراعية وفي أجواء رائعة تؤدي هذه الشابة صاحبة الصوت الجميل يا بلاد النور .. إرهاص الخير .. لابُد يوم باكر .. يِبْقى أخْيير. ويتساءل رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان من هذه؟

وجاءت تعليقات المتابعين مليئة بالدموع وحب هذه الأرض الجميلة، فالزراعة هي عماد ثروة السودان، وبحسب رصد محرر “كوش نيوز” كان المنشور على إحدى المنصات السودانية “الزريع السوداني” يحمل عنوان “روعة الكلمات وجمال الصوت والمكان المناسب جداً لهذا الأمل”.

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الخرطوم – “كوش نيوز“