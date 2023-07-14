شاهد بالفيديو.. سيدة تشادية تهاجم الفنانة ندى القلعة بسبب دعمها للجيش السوداني على حساب الدعم السريع وتعتزل الاستمتاع إلى أغنياتها





بثت سيدة تشادية مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا وذلك بعد حديثها الساخن الذي تحدثت به.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد هاجمت السيدة التي عرفت نفسها بأنها معارضة لنظام الحكم في دولة تشاد الفنانة ندى القلعة بشدة.

كما انتقدت السيدة التشادية دعم الفنانة السودانية الشهيرة للجيش السوداني في حربه الدائرة الأن ضد قوات الدعم السريع بالخرطوم.

ونصحت المعارضة التشادية الفنانة ندى القلعة بالابتعاد عن دعم فئة على حساب الأخرى مؤكدة أن الجيش السوداني يحارب من أجل البرهان وليس من أجل الشعب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين