شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل ويرد على منتقديه: انا البنات دعموني وكل الحب ليهم.. ولو البلد فيها رجال ما كان استعمروها





عاد الفنان السوداني الشاب شريف الفحيل لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بعد ظهوره الأول في مقطع فيديو وهو يضع “المكياج” على وجهه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الفحيل في مقطع فيديو جديد رد من خلاله على منتقديه في المقطع الأول.

وأشاد الفنان المقيم خارج السودان منذ العام 2016 بالبنات قائلاً أن كل الدعم الذي وصله من خلال التعليقات كان من فئة البنات قائلاً: (كل الحب ليكم).

وهاجم الفحيل بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين الرجال الذين هاجموه وقال: (لو البلد فيها رجال ما كان استعمروها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين