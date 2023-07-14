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شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية حسناء تهاجم الفنان شريف الفحيل: (اقسم بالله يضع المكياج أحسن مني أنا البنت وأمثال هؤلاء بجيبوا لينا القيامة قبل يومها)

2023/07/14
ناشطة حسناء

هاجمت الناشطة السودانية المعروفة سارة سعيد الفنان الشاب شريف الفحيل وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية غير مسبوقة.

وبحس رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفحيل كان قد ظهر في مقطع فيديو وهو يضع المكياج لنفسه أمام الآلاف من جمهور مواقع التواصل.

ووصفت الناشطة الفنان شريف الفحيل بصاحب التصرفات الغريبة وأكدت أنه يضع المكياج بطريقة أفضل منها هي البنت, وذكرت أن مثل هؤلاء هم السبب في كل البلاوي التي تحدث في السودان وأنهم بجيبوا القيامة قبل موعدها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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