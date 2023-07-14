شاهد بالصور.. جمهور مواقع التواصل يعيد نشر لقطات للقائد العام للجيش السوداني يظهر من خلالها وهو يراوغ أحد الوزراء في مباراة كرة قدم بــ(البيضة) ومتابعون: (حطها في قون الدعامة يا برهان)





أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر صور قديمة لرئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر البرهان خلال الصور التي التقطت له وهو يمارس كرة القدم مع أحد الوزراء المرافقين له خلال إحدى لقاءاته بنجوم المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم.

إحدى اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع ووجدت حظها من الشهرة أظهرت القائد العام للجيش وهو يحاول مراوغة الوزير على طريقة (البيضة) الشهيرة في السودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد علق أحد المتابعين مطالباً بحسم قوات الدعم السريع بصورة عاجلة قائلاً: (حطها في قون الدعامة يا برهان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين