حميدتي قرر يتمرد وما عارف!!





بكل الأسى والحزن، انتشر هذا الوسم على شبكات التواصل الاجتماعي بالسودان: #حميدتي_قرر_يتمرد_وماعارف_انو ، وحمل بداخله أحلام البسطاء من أهل هذا الوطن الجميل، وتساءل مطلقو الوسم “هل تعود عقارب الساعة إلى الوراء؟”.

أبرز ما حمله الوسم “الهاشتاق” بحسب رصد محررة “النيلين” على شبكات التواصل:

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في طلبة طب في السنة الاخيرة..

وانو في خرجيين ليهم سنين منتظرين اخر ايام في الجامعة ..

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في ناس انتهوا من بحث دراسة الماجستير او الدكتوراة وباقي ليهم ايام والمناقشة ..

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في ناس كانت بتقرأ عشان امتحان التخصصات الطبية وفي ناس منتظرة الرقم الهندسي..

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في ناس منتظرة ورقها يطلع موثق من وزارة الخارجية عشان تسافر …

وناس شغالة بناء ما إنتهي.. وفي مرضي جمعوا قروش عمليات بعد تعب منتظرين لحظة الشفاء

وفي ناس منتظرة نتيجة معادلة القانون ..

وناس قرأت عشان امتحان الشهادة

وناس عادوا السنة دي عشان يجيبوا درجة اعلي..

#حميدتي اتمرد_وماعارف انو في مغترب قطع تذكرة عشان يرجع يسلم علي اهلوا بعد سنين غربة ..

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في طفلة كان عندها نشيد عن الوطن ساهرت فيهو وحفظتو وكان مفروض تقولو في الروضة ..

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في تجار عندهم شيكات منتظرين شهور عشان ميعاد سدادها …

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في ناس كانت منتظرة قرارات في المحاكم

وناس منتظرة إشهاد شرعي لتوزيع ميراث..

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في ناس بتغسل كلي وناس بتاخد جرعات كيماوي وناس بتاخد انسولين وناس مرقدين في الانعاش

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في طفل ماجمع الكراس .. وموظف ما استلم مرتب ..

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في اعراس إتحددت .. وعرابين إدفعت وصالات إتأجرت وقولة خير فاتت..

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في ست شاي رزقها في أمان الناس ولمتهم .. وأنو في عامل يومية شغال رزق اليوم باليوم ..

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في اطفال في دار المايقوما وقرية SOS وكبار سن في دار المسنات والمسنين الواقفين في رعايتهم موظفين …

حميدتي اتمرد_وماعارف انو في حوامل في الايام الاخيرة .. وفي موظفين في اول ايام ليهم في الوظيفة.. وفي وفي وفي ..

#حميدتي_اتمرد_وماعارف_انو : هدم احلام وامال وحياة ومستقبل وبيوت الكثير .. قرر يسيطر علي السلطة بإنتزاع الاحلام من الآخرين.

لكن الله أكبر من غدره ومكره .. وسنعود وسننتصر وسنحقق أحلامنا.

رصد “النيلين”