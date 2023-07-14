احذر استخدام القماش في إزالة التراب عن سيارتك .. لماذا؟





عملية تنظيف السيارة يتعمل معها الكثيرون باستخفاف شديد، فما المانع إذا وجدت أتربة على سياراتي أن اخرج قطعة قماش وأنظفها أو أتركها للسايس ليقوم بغسلها يوميًا!

الحقيقة أنك بهذه الطرق تؤذي طلاء سيارتك دون أن تدري، لأن مسح السيارة بقطعة قماش يتسبب في تجريح طبقة الدهان الموجودة على سيارتك، وكذلك غسلها المتكرر بالمياه. والحل هو ان توفير نقودك ومجهودك، وتشترى فرشاة مخصوص تباع عند بائعي أدوات السيارات أو محطات البنزين وهى عبارة عن فرشة بيد خشب أو بلاستيك وشعرها من خيوط التريكو.

يمكنك تمرير هذه الفرشاة سريعا على جسم سيارتك. بعد ذلك بلل أسفنجة بقليل من الماء أو “فوطة منديه” ومررها على جسم سيارتك. بالنسبة للزجاج يمكنك وضع قليل من سائل تنظيف الزجاج على قطعة الاسفنج وتمريرها على الزجاج.

واحذر غسيل السيارة في أوقات ارتفاع الحرارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة حتى لا تؤذى طلاء مركبتك. وراعى استخدام الأسفنجة من الأعلى إلى الأسفل بدء من سقف السيارة ثم الشنطة ثم الجوانب ثم الكاوتش.

ولا تستخدم الفوطة نفسها مرة أخرى قبل غسيلها جيداً، حيث يلتصق عليها الأتربة من أعتاب السيارة أو الجزء المجاور للكاوتش ويمكن أن تجرح جسم السيارة بم تحمله من غبار أو حبات رمال صغيرة.

“بوابة الأهرام”