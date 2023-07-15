عائشة الماجدي: ما حدث في بحري





تابعت فرح المليشيا الهستيري من ساعات بفيديوهات أسري من الجيش الوطني في بحري وطبعًا بطبيعة مليشيا الخلا إشتغلوا في الأسري ( أها المعاملة كيف والهبل دا )…

الحصل متحرك للجيش قوامه 200 عربية دخلت بحري اخترقت ووصلت الي المؤسسة بحري .. في المنطقة دي بالذات المليشيا رافعة قناصات في كل العمارات قرابة 16 عمارة ضربوا بالقناصات المتحرك إتشتت متحرك الجيش في مناطق بحري وجزء كبير منهم بحمدلله نزل امدرمان بعملية كر وفر …

يعني فكرة كان في كمين وكان في طابور في الجيش في المتحرك غير صحيحة خالص يمكن في سوء أدارة في المتحرك لكن مافي كمين ولا خيانة ..

كان يمكن الشغل العملياتي العسكري يكون في وقت واحد في ستة محليات لان الدعم السريع المتمرد بيعمل بطريقة ( الفزع ،) واصلًا ما تبقي من المليشيا بالجيش قليل جداً مقارنة بالجيش في الخرطوم ..

عليه مفروض الجيش نضف موقع تجي قوة ترتكز تعمل دفاع حقه طوالي ، توسع نطاق سيطرتك القوة الآن حقت المليشيات بسيطة م بتقدر علي شغل الجماعي للجيش المتزامن في وقت واحد ، ..

الجيش يتحرك بكل المحاور عمل جماعي في كل العاصمة ، لما متحرك او مجموعة يكون عليها ضغط من المليشيا تكون في قوة إسناد ليها..

عشان كدا مفروض نحن كمتابعين ما نشتغل بفكرة كلام باعونا في طابور دي شماعة ميتة سااااااي ماف كلام زي ده ..

الآن المسالة مسالة ثبات فقط ..

ومعروف الأسناد للقوة متعامله أهم من القوة الداخلة المعركة ذاتها .. زمان في معركة الاحتياطي نادينا بإسناد القوة المتمركزة في الإحتياطي ولم ينتبه وحدث ما حدث والآن لو حصل إلتفاف وإسناد كان متحرك بحري عبر لكن هي تقديرات القيادة ونحن داعمييين للجيش في كل الاحوال منتصر مهزوم …

عليه فعلًا الجيش خسر بعض من متحرك بحري بالشتات الذي حدث له كان ممكن ينضف بحري من الإرتزاق والمليشيا التي تستبيح بحري وأعراضها…

سؤال —

هي قيادة قطاع بحري في يد منو من الجيش ؟

نصر الله الجيش والحرب سجال

الجيش كارب ونحن داعمين وضد رمم المليشيا ومناديل قحت

عائشة الماجدي