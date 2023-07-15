معمر موسى: أصوات داخل الدعم السريع رافضة لممارسات النهب والسرقة





الخير بخص والشر بعم…

انا اعلم إنو في أصوات داخل الدعم السريع رافضة لممارسات النهب والسرقة والاستيلاء على ممتلكات عامة الناس.

لكن للأسف هذه الأصوات محاصرة وشبه مغيبة ، والسلوك الإجرامي دا أصبح هو السلوك الرسمي لغالبية منسوبي هذه القوات.

يوميا نشاهد ارتال من السيارات المدنية المنهوبة والمحملة بالمسروقات تنطلق من ام درمان متجهة غربا والوجهة أصبحت شبه معروفة فرقان وقرى وأحياء عرب دارفور.

(لو اكتفى منسوبي الدعم السريع بنهب أموال الفئات الإرثية والراسمالية الطفيلية كان ممكن نتفاهم لكن للأسف النهب لكل الفئات الاجتماعية بل النهب أصبح الدافع الرئيسي لاستمرار هذه القوات في القتال).

ننتظر موقف أخلاقي وتحرك من عقلاء ومثقفو أهلنا هناك موقف وتحرك رافض لهذه الممارسات.