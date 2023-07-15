سحر كمال: الجيش حتى لو فضل فيهو عسكري واحد في سلاح الموسيقى نحن معاهو





قالت الإعلامية سحر كمال بأنها ستواصل دعم الجيش السوداني في حربه لإنهاء تمرد قوات “الدعم السريع” في كل الأحوال، ولا يعنيها وجود خونة أو طابور داخل القوات المسلحة السودانية.

وأضافت “سحر كمال” الإعلامية بقناة النيل الأزرق، بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي “الجيش فيهو طابور فيهو دقيق عيش نحن معاهو حتى النهاية، حتى لو فضل فيهو عسكري واحد في سلاح الموسيقى نحن معاهو “. وختمت بأنه لا يوجد خيار غير انتصار “الجيش السوداني”.

وشارك معلقون على منشور “سحر” بالدعم والتأييد، وكذلك باختلاف الرأي، وكانت الردود مثل: ” لو فضلت رجل واحدة نحن الرجل الثانية، ما في حل غير القوات المسلحة، نحن هم وهم نحن”، “كامل الدعم والسند والثقة في قواتنا المسلحة السودانية الباسلة”، “انت لو فعلا مع الجيش تضغطي للتخلص من الخونة وبما انه المعلومات المسربة هي على مستوى عالي فالخونة أيضاً على مستوى عالي جداً”.

الخرطوم – “كوش نيوز“