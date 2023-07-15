الشؤون الدينية بالنيل الازرق : قافلة دعوية لمناطق شمال الدمازين





سير مجلس الشئون الدينية والاوقاف والحج والعمرة باقليم النيل الازرق اليوم قافلة دعوية استهدفت مناطق شمال الدمازين شملت السراجية الام والمناطق المجاورة لها خاصة قري ( السراجية الونساب – جبريل- نور الجليل وبديقة – المريبيعة – بيجاوي – شمار – هارون المحطة).

وفي تصريح لسونا اوضح الشيخ صديق يوسف محمد احمد رئيس المجلس ان برنامج القافلة يتضمن اقامة عدد من المحاضرات الدينية والمخاطبات وعقد لقاءات موسعة مع لجان المساجد بالمناطق المستهدفة والتواصل مع الائمة والدعاة واهل الدعوة كافة.والوقوف علي سير العمل الدعوي وتلمس المشاكل والتحديات. واضاف صديق ان برامج القوافل الدعوية وجدت استحسان وقبول من المواطنين وطالبوا بالمزيد من القوافل الدعوية.

سكاي نيوز

وكاله سونا