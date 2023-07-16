



الفريق أول شمس الدين كباشي اليوم بطل قومي في نظر الاقلية القحتية مع انهم تناسوا حتى المفاوضات لن ترجع لهم الدعم السريع القبل 15 أبريل ليختطفوا إرادة الشعب ببندقية حميدتي .

، نعم لوقف الحرب وإنهاء تمرد الدعم السريع بالوسائل السلمية أو العسكرية .

والمفاوضات ستكون مرتبطة بوضع مليشيا الدعم السريع لسلاحها والخروج من منازل المدنيين والمرافق العامة والتوقف عن الانتهاكات ودمج السودانيين فيه داخل الجيش وتسريح الأجانب .

لا إطاري أو اختطاف صوت الشعب السوداني بعد اليوم .

سودان ما بعد الحرب سنقاتل بالكلمة لتكون الكلمة فيه لكل السودانيين ، والتفويض بعد الآن يأتي فقط عبر الشرعية الانتخابية .

بشير يعقوب