رأي ومقالات
الفريق أول شمس الدين كباشي اليوم بطل قومي في نظر الاقلية القحتية
الفريق أول شمس الدين كباشي اليوم بطل قومي في نظر الاقلية القحتية مع انهم تناسوا حتى المفاوضات لن ترجع لهم الدعم السريع القبل 15 أبريل ليختطفوا إرادة الشعب ببندقية حميدتي .
، نعم لوقف الحرب وإنهاء تمرد الدعم السريع بالوسائل السلمية أو العسكرية .
والمفاوضات ستكون مرتبطة بوضع مليشيا الدعم السريع لسلاحها والخروج من منازل المدنيين والمرافق العامة والتوقف عن الانتهاكات ودمج السودانيين فيه داخل الجيش وتسريح الأجانب .
لا إطاري أو اختطاف صوت الشعب السوداني بعد اليوم .
سودان ما بعد الحرب سنقاتل بالكلمة لتكون الكلمة فيه لكل السودانيين ، والتفويض بعد الآن يأتي فقط عبر الشرعية الانتخابية .
بشير يعقوب
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