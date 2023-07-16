شاهد.. صورة مثيرة للفنانة هدى عربي تحصل على 35000 ألف مشاهدة في أقل من ساعة





كشفت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان هدى عربي عن حصول صورة لها على أرقام مشاهدات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب صورة على الحالة الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت هدى عربي خلال الصورة التي حصلت على 35000 مشاهدة في أقل من ساعة وهي جالسة داخل صالة من مقر إقامتها بدولة الإمارات العربية, وكتبت عليها: (دي ما حالة دي 35000 في اقل من ساعة..شكراً جميلاً

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين