شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية حسناء في حديث خاص للفتيات: ماذا تفعلي إذا تعرضتي للاغتصاب ولم تتحصلي حبوب الإسقاط؟ اتبعي هذه الخطوات (….)





خصصت الناشطة السودانية المعروفة سارة مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوعية الفتيات عند تعرضهن للاغتصاب.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد شرحت الناشطة الطريقة المثالية للفتيات لتفادي حدوث حمل بعد الاغتصاب.

وطالبت سارة الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب ولم يتمكن من الحصول على الحبوب بشراب “القرفة” مع “الحلبه” وفي حالة تعثر الحصول على الحبوب.

كما نصحت الناشطة المعروفة الفتيات بعدم التأثر بما حدث لأن التعرض للاغتصاب لم يكن برضائهن ووجهت نفس الحديث لأهالي الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين