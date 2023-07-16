شاهد بالصور.. وفاة عازف سوداني معروف نتيجة هبوط حاد بعد انعدام الأكل والشرب والعلاج في المنطقة التي يسكن فيها بالخرطوم وشقيقه يضطر لدفن جثمانه أمام بوابة منزله بسبب محاصرة الدعم السريع للحي





بحزن كبير تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع بالسودان خبر وفاة عازف الكمان السوداني المعروف خالد سنهوري داخل منزله بأم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نعى أصدقاء الراحل خبر وفاته على نطاق واسع وأكدوا أن سبب الوفاة هبوط حاد تعرض له العازف الراحل.

وكتب أحد أصدقائه: (حسبي الله ونعم الوكيل تعددت الاساب والموت واحد..خالد سنهوري اتوفي نتيجة هبوط حادايام بدون اكل وبدون شراب وبدون علاج).

وأضاف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (لابقاله فاتحه لاسوق فاتح لا كهرباء لا مويه وفي الاخر خالد سنهوري دفن قدام باب بيتهم الدعامه مسيطرين علي الملازمين تماما).

وتابع: (عربية توديهو المستشفي للاسعاف مافي لمن مات وبعد مات عربيه تودي الجثمان المقابر مافي وإكرام الميت دفنه نفرين من الحله واخوهو اكرموهو ودفنوهو قدام باب بيتهم زي ماشايفين).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين