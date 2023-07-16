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بالصورة والفيديو.. شاهد التدريبات العسكرية للمواطنين المنضمين للقتال مع الجيش داخل إحدى المعسكرات وساخرون: (أحدهم يتدرب على طريقة إحتفال رونالدو عند تسجيل هدف)

2023/07/16
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وجدت مبادرة انضمام الشعب للقتال مع الجيش تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين الذين انضموا لمعسكرات القوات المسلحة السودانية بالمئات.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد دشن بعض المواطنين المنضمين حديثاً لمعسكر الجيش مشاركتهم بتدريبات عسكرية عبر وقوفهم في صفوف والالتزام بالتعليمات والتوجيهات.

وعلى الرغم من تفاعل المتابعين مع المبادرة والإشادة بها إلا أن البعض سخر من عدم خبرة أحد المواطنين الذي ظهر متحمساً في التدريبات وكتب معلق: (التدريبات متواصلة_الحرب مااظن بنتظركم _في واحد عمل احتفالية كريستيانو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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