إقتراب موعد تشغيل مصنع الجوازات بود مدني وأنباء عن تسهيلات للمواطنين





أفادت مصادر مطلعة عن وصول مصنع الجوازات المتكامل الى مكتب جوازات ود مدني استعداداً لتشغيله وذلك عقب التجهيزات التي شهدها المكتب من منافذ خدمة واجراءات وأنظمة وسيرفرات، واضاف المصدر الى انه يعتبر آخر مكتب للجوازات تم افتتاحه في سبتمبر 2022.

وقال المصدر بأن المركز يستوعب خدمة أكثر من 800 مواطن يومياً، ومن المتوقع بدء اجراءات استخراج وتجديد الجواز الالكتروني يوم 5 أغسطس 2023م ، ليقدم خدمات استخراج وتجديد جواز السفر السوداني، ويعمل المكتب حالياً في اجراءات تمديد جوازات السفر المنتهية واضافة الاطفال منذ مايو الماضي ،علماً بأن الاوراق المطلوبة لإستخراج جواز السفر الجديد هي الرقم الوطني بينما للتجديد يجب احضار جواز السفر السابق او صورة منه ، وفي حالة بدل الفاقد يجب احضار شهادة فقدان من قسم الشرطة لاكمال الاجراءات.

يذكر ان شرطة ولاية الجزيرة دشنت في الشهر الماضي العديد من التسهيلات للمواطنين وبتخفيض 50% في اجراءات استخراج وتجديد رخص القيادة وترخيص السيارات، بالاضافة الى مجهودات ارتكازات الشرطة في المنافذ المختلفة في ضبط حركة التنقل وضبط مسروقات تقدر بملايين الجنيهات، حيث شملت المسروقات عملات نقدية وذهب واجهزة ومعدات مختلفة تم نهبها من الخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)