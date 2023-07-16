شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تطلق أغنيتها الضجة التي تطالب من خلالها بإيقاف الحرب في السودان وتشكر مصر والرئيس السيسي





أطلقت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل أغنيتها الجديدة والمرتقبة والتي أعلنت عنها عبر ترويج تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الأغنية التي تدعو لإيقاف الحرب الدائرة الآن في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع قد صاغ كلماتها الشاعر أمجد حمزة.

الأغنية التي حملت اسم (الحرب الضرب) تم تصويرها بالعاصمة المصرية القاهرة وقدم شاعر الأغنية من خلالها الشكر لدولة مصر والرئيس السيسي لاستضافتهم السودانيين في مصر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين