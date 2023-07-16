مبارك الفاضل المهدي: الدعم السريع سرقت حوالي 50 مليار دولار





مبارك الفاضل: لا امريكا ولا جدة تستطيع تعويضنا

*مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة مغردا على تويتر*

يبدو واضحا بان قيادة الدولة غير مدركة او غير مهتمة بحجم الاموال والبضائع والذهب الذي سرقته مليشيا الدعم السريع فلم تشكل لجنه لحصره نوعا وقيمة ولم تطرحه في مفاوضات جدة. ان التقديرات الاولية لحجم المسروقات قدرت بحوالي 50 مليار دولار. هذا رقم معقول اذ ان وارداتنا في السنة تبلغ ١١مليار دولار فقد تم نهب كل مخازن الشركات والمصانع بالاضافة الي الذهب وملايين الدولارات في خزن المصارف ومدخرات الاسر من الحلي الذهبية وبعضها اثري متوارث من الحبوبات الي جانب مدخرات هذه الاسر بالدولار . تم سرقت مئة الف سيارة من المواطنين والشركات. هذا غير تدمير المصانع والجامعات

يجب ان يكلف الفريق ابراهيم جابر برئاسة لجنة عليا لحصر المسروقات وفتح بلاغ عبر الانتربول وتكليف وفد شرطي وقانوني للطواف علي دول الجوار ومطالبتهم باعادة ما يصلهم من المسروقات ووضع مراقبين في هذه الدول للمتابعة. اخي البرهان واخي كباشي لا امريكا او منبر جدة يستطيع تعويضنا خسائرنا

مبارك الفاضل