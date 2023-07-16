إيلون ماسك: تويتر فقدت ما يقرب من نصف عائداتها الإعلانية





أعلن الملياردير إيلون ماسك أن شبكة تويتر (Twitter)، التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقدت ما يقرب من نصف عائداتها الإعلانية.

وردّ ماسك عبر تويتر أمس السبت على مستخدم قدّم اقتراحات إستراتيجية بشأن مستقبل الشبكة، قائلا “ما زلنا في حالة تدفق نقدي سلبي، بسبب انخفاض بنسبة تقرب من 50% في عائدات الإعلانات، وأعباء ثقيلة مرتبطة بالمديونية”.

وأضاف “علينا الوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن نتمتع برفاهية القيام بأي شيء آخر”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأثارت الخطوات التي اتخذها إيلون ماسك منذ استحواذه على تويتر انزعاجا لدى مستخدمي المنصة والمعلنين. وفي مايو/أيار الماضي، لفتت شركة “إنسايدر إنتلجنس” (insider intelligence) إلى أن منصة تويتر في طريقها لتحقيق أرباح دون 3 مليارات دولار في عام 2023، أي أقل بمقدار الثلث تقريبا مما كانت عليه في عام 2022.

وأعلن ماسك اتخاذ خطوات إضافية زادت حال الاستياء لدى المستخدمين، بينها إعلانه في أوائل يوليو/تموز الجاري حصر عدد التغريدات المسموح بقراءتها بـ10 آلاف يوميا للحسابات الموثقة، وبـ1000 يومياً للحسابات غير الموثقة، وصولا إلى 500 تغريدة يومياً فقط للحسابات الجديدة، وألغيت تلك القيود لاحقا.

وبعد بضعة أيام، أعلنت تويتر أن خدمة “تويت دك” (TweetDeck) المستخدمة على نطاق واسع من المتخصصين في مجال المعلومات، ستكون محصورة اعتبارا من الشهر المقبل بأصحاب الحسابات الموثقة، أي للمشتركين في خدمات تويتر المدفوعة.

سكاي نيوز

الجزيرة