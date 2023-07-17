استمع للتسجيل: المتمردين منزلين دوبلاج صوتي لحميدتي في صفحاتهم ثم قاموا بسحبه بعد دقائق





– المتمردين منزلين دوبلاج صوتي لحميدتي في صفحاتهم ثم قاموا بسحبه بعد دقائق

– حميدتي قال نأسف للغياب في الفترة الماضية لظروف خارجة عن إرادتنا !!

– ذكرني جوابات المراهقين بتاعة الثانوي



– الظروف شنو ياعشا البايتات؟؟ كنت في اللقيط وماعندك شبكة؟ وله نزلت تنقب في قبقبة وتلفونك فصل كهرباء؟

– المهم

– حميدتي بهاجم تصريح الكباشي في التسجيل

– واضح إنو رسالة المتمردين للقحاطة وافساد حفلتهم بتصريحات كباشي

– عرفتو كباشي عمل شنو؟؟

حسن إسماعيل