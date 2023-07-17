رأي ومقالات
استمع للتسجيل: المتمردين منزلين دوبلاج صوتي لحميدتي في صفحاتهم ثم قاموا بسحبه بعد دقائق
– المتمردين منزلين دوبلاج صوتي لحميدتي في صفحاتهم ثم قاموا بسحبه بعد دقائق
– حميدتي قال نأسف للغياب في الفترة الماضية لظروف خارجة عن إرادتنا !!
– ذكرني جوابات المراهقين بتاعة الثانوي
– الظروف شنو ياعشا البايتات؟؟ كنت في اللقيط وماعندك شبكة؟ وله نزلت تنقب في قبقبة وتلفونك فصل كهرباء؟
– المهم
– حميدتي بهاجم تصريح الكباشي في التسجيل
– واضح إنو رسالة المتمردين للقحاطة وافساد حفلتهم بتصريحات كباشي
– عرفتو كباشي عمل شنو؟؟
حسن إسماعيل
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