طلب والتماس لاطلاق سراح العميد ركن معاش احمد محمد عمر





طلب والتماس

نحن الموقعون ادناه من اسرة واصدقاء ومعارف العميد ركن معاش احمد محمد عمر أحمد المعتقل حاليا لدى الجيش نطلب ونلتمس اطلاق سراحه نسبة لظروفه الصحية والانسانية.

تعليل الطلب:

العميد احمد عمر ضابط معاش في الجيش السوداني من اسرة عسكرية ( والده المرحوم محمد عمر أحمد ضابط نزل المعاش برتبة عميد وترقى في المعاش للواء) . احيل العميد أحمد للمعاش في عام 2019 حيث عمل بالاعمال الخاصة. في مارس عام 2023 دعته قوات الدعم السريع للانضمام لصفوفها مدربا لاحدى معسكراتها بالشمالية. وقتها كانت هذه القوات شرعية وتعمل في اطار القانون.

قام العميد احمد عمر باستلام مهمته وزار والي الولاية الشمالية وقائد المنطقة العسكرية ومدير جهاز الامن بالولاية كي يشرح مهمته مما يوضح التزامه بالمؤسسات. في ابريل صدرت له الاوامر بالتحرك لمروي لاقامة معسكر التدريب هناك. بعد اعلان قوات الدعم السريع قوات متمردة حاول جهده وقف التصعيد ومنع حدوث اقتتال بين الطرفين. في يوم 15 ابريل اصيب في بداية أحداث مطار مروي رغم انه لم يكن مسلحا. أدت الاصابة لبتر رجله اليمني وظل بعدها عمليا بعيدا عن العمليات وعن قوات الدعم السريع. كان طول الوقت يدعو لوقف الاحتراب حرصا على الوطن وعلى المقدرات العسكرية السودانية.

كان العميد احمد عمر ينوي تسليم نفسه للسلطات إلا ان بعض اصدقاءه نصحوه بالتريث حتى تهدأ الاوضاع خصوصا في ظل حالته الصحية السيئة حيث تعاني قدمه اليمني المقطوعة من الالتهابات.

حاليا العميد احمد عمر في عهدة استخبارات الفرقة الرابعة شندي. يعاني العميد من السكري ومن مضاعفات بتر رجله ويحتاج الى علاج ورعاية صحية خاصة. فوق ذلك هو المعيل الوحيد لاسرته واطفاله اليافعين ( اكبرهم دون الثامنة عشر ) كما انه يعيل ويشرف على أمه المريصة بالسكري ( بترت قدمها نتيجة مضاعفات السكري ) واخته الارملة وابناءها.

لكل هذا نطلب ونلتمس من سلطات الجيش السوداني اطلاق سراح العميد مع أخذ الضمانات الكافية، لكيما يواصل علاجه بالخارج وذلك للظروف الإنسانية والصحية المذكورة.

الموقعون :

1/عبد الله إدريس أحمد – محامي

2/ عادل محمد عبد العاطي إدريس – كاتب وناشط

3/ احمد عبدالوهاب النحاس

4/ايمن ابشر علي -طبيب

5/رؤي عبدالوهاب النحاس

6/محمد عبدالوهاب النحاس

7/ ابوبكر محمد عمر

8/ريان عبد الوهاب النحاس

9/ريان عبد النااصر عوض

10/ نسرين محمد عمر

11/ شذى محمد عمر – طبيبة

12/ سيف الدين يوسف عبد الوهاب – المحامي و المستشار القانوني

13/ مواهب عبد الوهاب النحاس طبيبة

14/ نادية احمد حسين بادي

15/ عبدالوهاب حسن عمر النحاس

16/ رهف عبدالرحيم خلف الله محمد

١٧/ جهاد عبدالرحيم خلف الله محمد

18/ معمر عبد المجيد عمر احمد

19/ عوض الكريم عبد الناصر عوض الكريم

20/ لينه عبد الرحيم خلف الله محمد

21/ هشام معتصم النصيح مصطفى – مهندس معماري / أعمال حرة

22/ الأمين درمس بن آدم عبد الرحمن ابراهيم

23/ مبارك آدم سليمان حسن

24/عسجد محمد سنهوري الريح

25/عمارعبدالمجيدعمر

26/ ابتهال محمد عمر أحمد الامين

27/ احمد معمر مصطفى فضل الله

28/ البراء معمر مصطفى فضل الله

29 / مؤتمن يوسف عبدالوهاب

30/محمد عمر احمد محمد عمر

31/معتصم النصيح مصطفي

32/دكتور ناصر منعم منصور

33/ دكتور ابوبكر عثمان عيسى

34/ندى محمد عمر احمد

35/مهند على احمد محمد

36/إلهام عثمان عمر

37/شاهيناز محمد عمر

38/فتح الرحمن خالد بابكر .. طبيب

39/هبه يوسف عبدالوهاب

40/رانيا الشمباتي البشير

41/بشير الشمباتي البشير

42/الماحي يوسف عبدلرحمن

43/الهادي يوسف احمد

44/عثمان جادالله بخيت

45/احمدجادالله بخيت

46/المعز لدين الله جادالله بخيت

47/خالد جادالله بخيت

48/أمال الشمباتي البشير