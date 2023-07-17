مدني عباس: خروج قوات الدعم السريع من المنازل والمرافق العامة ليس محل للتفاوض





في كلام عن التفاوض وتشكيل لجان سياسية وغيره ندعوا الله أن يعم السلام بعد الحرب والخراب ، المهم هنالك قضايا مهمة فوق تفاوضية (ضرورية ويحب أن تكون ملزمة قبل أي تفاوض ): الحوار حول القضايا السياسية لا يحب أن يشمل أطراف عسكرية بل القوي الوطنية المدنية الديمقراطية ، الجيش المهني الموحد ليست قضية للتفاوض حولها بل هو ضرورة يحب الاستجابة لها باسرع ما تيسر مع مراعاة الجوانب الفنية والمهنية في عمليات الدمج والتسريح ،

إطلاق سراح المعتقلين من قبل الدعم السريع وهم حسب رويترز خمسة الاف ، والناشطين والمدنيين الذين اعتقلتهم الاستخبارات العسكرية في ولايات مختلفة .خروج قوات الدعم السريع من المنازل السكنية والمرافق العامة أيضا ليس محل للتفاوض.

ومن المعلوم بالضرورة فإن العدالة ليست محل للتفاوض أو المساومة ،الانتهاكات التي تمت ، القتل والاعتداء علي الممتلكات ليس محل للنقاش والحوار المحاسبة هي كلمة السر لسودان جديد يتحاوز عثرات الماضي .

مدني عباس مدني