ضياء الدين بلال: إذا تم اتفاق يخرج متمردي الدعم السريع من مساكن المواطنين و(..)





إذا تم اتفاق يخرج متمردي الدعم السريع من مساكن المواطنين وينهي احتلالهم للأعيان المدنية ومؤسسات الدولة والخدمات ويرد للمتضررين من الحرب حقوقهم ويعاقب على جرائمها ويعجل بإنهاء تعدد الجيوش ويمهد لتشكيل حكومة انتقالية مدنية غير حصرية النفوذ لجهة أو مجموعة، فسيصبح ذلك الخيار الأمثل لوقف الحرب والدمار والخراب.. وأي اتفاق لا يلبي تلك المطالب لن يجد ترحيباً من جموع السودانيين.

ضياء الدين بلال