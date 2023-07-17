قصة الوفاء بين زوجين جمعهما المرض





استضاف الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، الليلة ، زوجين جمعت بينهم ظروف صعبة ، جمع بين قلبهم جهاز الاكسجين فى المستشفى والتي شهدت فترة علاجهم ، الزوج تألم من ترك خطيبته السابقة له بسبب مرضه ،

والزوجة كانت لها تجربة زواج سابقة وقام زوجها بتطليقها ا لانه لم يتحمل مرضها واصابتها بالشلل النصفى .

و قال الزوج احمد محمد انه كان يعمل صنايعى كهربا فى السعودية ، و اصيب فى حادث اثر على اعصابه و على الكلام و الحركة ، و كان خاطب و تركته خطيبته بعد الحادث نظرًا لظروفه الصحية، و طلب الدكتور منه القيام بعمل جلسات علاج طبيعى بالمستشفى ، و التقى هناك ببسمة و بدأت قصة الحب بينهم .

و قالت زوجته بسمة سعيد انها كانت متزوجة قبل احمد و عندها طفلة و كانت حامل و الجنين مات فى بطنها و تم اجهاض الجنين قيصرى ، لكنها بعد العودة للمنزل احست بالم بالمثانة ، و ذهبت للمستشفى و اصيبت بالتهاب مزمن فى النخاع الشوكى اثر عليها و على مجهودها البدنى و الاعصاب و اصيبت بشلل نصفى. ، و ايضا طلب الدكتور عمل جلسات علاج طبيعى ، و فوجئت يزوجى يطلقنى ، و التقيت باحمد هناك ، و نشأت بينا صداقة و والدى عزمه فى فرح اخويا ، و هو طيب و حنين عليا ، و انجبت منه طفله ، و بيساعدنى فى البيت .

و تابع احمد ان بسمة بنت ناس و عايشة معه على الحلوه و المره لو معايا ٢٠٠ جنيه هنعيش على قد الحال و لو ٥٠ بتعيش برضوا .

“البشاير”