شاهد بالفيديو.. أطفال الخرطوم في الولايات.. الفرح الحزين





الاطفال تاني ما حيرجعو الخرطوم .. هكذا عبر أهالي بعض الأطفال الذين انتقلوا إلى الولايات السودانية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، فقد وجدوا اللعب واللهو وتجربة حياة جديدة لأول مرة لكثير منهم.

ولكن هذا الفرح امتزج بحزن دفين لفراق هؤلاء الأطفال لبيوتهم ومدارسهم وجيرانهم في الخرطوم، ولم تكن تلك الفرحة سوى الفرحة “الفطرية” لدى الأطفال.

تفاعل عدد كبير مع المقطع المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “كوش نيوز”، وجاءت التعليقات مثل:

“الأطفال بحبو اللعب أكيد مبسوطين، لمن كنت صغيرة بلعب في التراب، بإذن الله قريباً يرجعوا وترجع الخرطوم بجمالها أفضل مما كان”.

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الخرطوم – “كوش نيوز“