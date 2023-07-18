(ذوو اللايڤات) وليس ذو النون وحده.. كل يوم يمر هو بالتأكيد في إتجاه تلاشي الظاهرة





(ذوو اللايڤات) وليس ذو النون وحده، يمثلون ظاهرة جديرة بالدراسة. فلهم قواسم مشتركة لا تخطئها العين، من حيث ظروف التشكل والظهور ومن حيث الفئة العمرية والمستوى العلمي والفكري، وطبيعة التأهيل والتجارب والقدرات، ومن حيث النزعة الفردانية والتنائي عن الحواضن والروافع السياسية.

وتضخم الذات المسيطر عليهم كفئة هنا قد يكون سببا أو عرضا في سياق العلاقة معها. بمعنى أكثر مباشرة ؛ إما أنهم بالأساس نرجسيون جدا ولذلك لم يستطيعوا العمل من خلال أطر سياسية جمعية، أو أنهم تبنوا آلية تعويضية ذهنية ونفسية لتجاوز إحساسهم نصف اللاواعي بضرورة وجود الحاضنة السياسية التي يفتقدونها فنشأ أو تعزز عندهم الاحتفاء الزائد بالأنا والاستغراق لدرجة التلاشي الصوفي في الفضاء الإسفيري الذي يمنحهم شعورا لذيذا بالتحكم والقيادة الافتراضية .وطبيعي جدا – وقد سقت الأمر هذا المساق – أن يقول قائل :ولعل الأمر مزيج من هذا وذاك، وهذا قد يكون الأقرب للصواب.

عموما كل يوم يمر هو بالتأكيد في إتجاه تلاشي الظاهرة، حيث أنهم عمليا أصبحوا قطعا في الحديقة الخلفية لمتحف التاريخ السياسي، وإن استمر التلوث الضوضائي الصادر منهم لبعض الوقت.

زهير عبد الفتاح