يبدو أن صفحة الدعم السريع يسيطر عليها قائد الظل، يوسف عزت
مضت 7 ساعات منذ نشر حميدتي تسجيله الصوتي النادر على صفحته بالفيسبوك، ومع ذلك لم تهتم صفحة قوات الدعم السريع، بنشر التسجيل النادر لقائد الدعم السريع!
– صفحة حميدتي نشرت ذات التسجيل مرتين، بفارق ساعة بينهما. في النشر الأول وضعت التسجيل بدون تاريخ، وفي النشر الثاني كتبت التاريخ أعلى التسجيل: (17 يوليو 2023)، ربما لأن المحتوى لا يتناول حدثاً بعينه يمكن به التعرف على تاريخ التسجيل. ومع ذلك، كان بإمكان مشرف الصفحة تعديل النشر الأول دون الحاجة لهذه “الشوشرة” بتكرار النشر.
– صفحة حميدتي يديرها شخصان. واحد من السودان والثاني حجب مكان إقامته.
– صفحة الدعم السريع يديره 2 من الإمارات و2 من السعودية و1 من السودان.
– صفحة حميدتي لم تنشر حتى القرارات المهمة التي “زعمت” إنها حملت توقيعه، مثل تشكيل لجنة الاتصال السياسي، ولا قرار لجنة عصام فضيل المعنية بضبط التفلتات.
– يبدو أن صفحة الدعم السريع يسيطر عليها قائد الظل، يوسف عزت. بدليل حرصها على نشر صور جولاته الأفريقية وإهمالها لقرارات وأخبار اتصالات هاتفية لحميدتي مع رؤساء دول ووزراء خارجية.
– أما لو دار محور سؤالكم عن عبد الرحيم، فهو ليس بخير في الصفحتين، ولا ينقصه إلا “عدم” رؤياكم الغالية.
وجدي الكردي
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