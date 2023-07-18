



مضت 7 ساعات منذ نشر حميدتي تسجيله الصوتي النادر على صفحته بالفيسبوك، ومع ذلك لم تهتم صفحة قوات الدعم السريع، بنشر التسجيل النادر لقائد الدعم السريع!

– صفحة حميدتي نشرت ذات التسجيل مرتين، بفارق ساعة بينهما. في النشر الأول وضعت التسجيل بدون تاريخ، وفي النشر الثاني كتبت التاريخ أعلى التسجيل: (17 يوليو 2023)، ربما لأن المحتوى لا يتناول حدثاً بعينه يمكن به التعرف على تاريخ التسجيل. ومع ذلك، كان بإمكان مشرف الصفحة تعديل النشر الأول دون الحاجة لهذه “الشوشرة” بتكرار النشر.

– صفحة حميدتي يديرها شخصان. واحد من السودان والثاني حجب مكان إقامته.

– صفحة الدعم السريع يديره 2 من الإمارات و2 من السعودية و1 من السودان.

– صفحة حميدتي لم تنشر حتى القرارات المهمة التي “زعمت” إنها حملت توقيعه، مثل تشكيل لجنة الاتصال السياسي، ولا قرار لجنة عصام فضيل المعنية بضبط التفلتات.

– يبدو أن صفحة الدعم السريع يسيطر عليها قائد الظل، يوسف عزت. بدليل حرصها على نشر صور جولاته الأفريقية وإهمالها لقرارات وأخبار اتصالات هاتفية لحميدتي مع رؤساء دول ووزراء خارجية.

– أما لو دار محور سؤالكم عن عبد الرحيم، فهو ليس بخير في الصفحتين، ولا ينقصه إلا “عدم” رؤياكم الغالية.

وجدي الكردي

