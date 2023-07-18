تحليل مفصل للتسجيل المسرب لمبارك اردول





في كل يوم بيمر علينا من بداية معركة الكرامة بتتكشف لينا ابعاد جديدة من المؤامرة القذرة المستهدفة وحدة السودان و أمنه و مؤسسة قواته المسلحة و آخر الخيوط المكتشفة مؤخرا” هي نوايا الحركات المستهبلة الظهرت بوضوح في التسجيل الصوتي المسرب لأردول و قيادات الحركات .

كنت واحد من الناس المعجبين بحنكة و ذكاء مبارك اردول و كنت بشوف انو من الشباب الحيكون عندهم بصمة في تاريخ السياسة السودانية لكن للأسف خاب ظني و اتضح لي بانو ( البصمة ) مجرد بصمة جنائية .

اجتهدوا مبارك اردول و من معه و شابهه في انهم ينكروا التسجيل المسرب ( حطب ) و يدعو بانو التسجيل مصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي و اثبتو بانهم ما خونة و منافقين و عنصريين و انتهازيين و بس .. اثبتوا بانهم جبناء و أغبياء كمان .

التسجيل المسرب تسجيل حقيقي تماما” و ما محتاج اطلاقا لعمليات فحص فني لانو الذكاء الإصطناعي ما بيقدر يصنع ( اللازمة ) و اللازمة هي اصوات او حركات لا ارادية بتميزوا بيها بعض الناس .. كذلك الذكاء الاصطناعي ما بيقدر يجيد ( اللكنة ) و لازمة اردول و لكنته فضحوهو .. و دي حاجات اسمها ( بصمات ) صوتية .. ده غير انو الذكاء الاصطناعي ما بيقدر يصنع عدة اصوات في وقت واحد و اي مؤثرات خارجية بتخرب عملية الذكاء الاصطناعي ذي الاصوات المتعددة للاشخاص و المؤثرات الصوتية الأخري من صوت الهوا او صوت ابواب السيارة او صوت تنبيه حزام الأمان .. دي كلها حاجات بتأثر على جودة الذكاء الاصطناعي .

في جزئية مهمة جدا” في موضوع التسجيل المسرب ده .. حسب رؤيتي و تحليلي بشوف انو التسجيل ده ما تم تسجيله بي تلفون .. ده تسجيل تم بواسطة اجهزة تنصت تمت زراعتها في ملابس نور الدائم تحديدا” لانو اكتر زول صوته كان قريب جدا” من المايك مقارنة باصوات اردول و جميل .. و ممكن يكون الجهاز متركب اساسا داخل السيارة الراكبين فيها مع جهاز التتبع و تم تفريقه لاحقا” لانو ظاهر انو السيارة مستأجرة من شركات تطبيقات الهاتف .. من خلال ابعاد الاصوات في التسجيل الصوتي بيتضح انو اردول راكب قدام مع السواق و جميل خلف اردول و نور الدائم خلف السواق لانو اصوات السواق و نور الدائم هي اعلى اصوات داخل التسجيل .. الجزئية دي تحديدا” بتأكد انو التسجيلات اتسربت بواسطة اجهزة أمنية .

كمان في جزئية مهمة جدا .. من خلال التسجيل الصوتي ذكروا منطقتين في التسجيل و هم ( حدائق القبة ) و ( مصر الجديدة ، سينما روكسي ) .. و ذكروا انو الجي بي اس حدد ليهم زمن الوصول بي ( ٢١ ) دقيقة و بي كده ممكن يكون وضح لينا خط السير و الوجهة بتاعتهم .. التحرك بتاعهم كان محافظة الجيزة مناطق ( المهندسين او الدقي ) باتجاه حدائق القبة و منها المضيف عدل ليهم الوجهة لميدان روكسي او سينما روكسي في مصر الجديدة .. و لامن تخطر زول بي وجهة و بعد ما يتحرك تديهو وجهة تانية بتعتبر اساليب امنية .. منطقة ميدان روكسي في مصر الجديدة دي منطقة مشهورة بالتواجد الكثيف للمعارضين السودانيين على امتداد التاريخ .. و ميدان روكسي تحديدا” يعتبر منطقة خاصة بالمراغنة و المهدية .. و فيها ( قصر الأتحادية ) و ده القصر البقعد فيهو الرئيس المصري و فيها مقرات امنية و اشهر السودانيين السكنو في المنطقة هم آل المهدي بي مكاتبهم و آل الميرغني بي مكاتبهم و الرئيس الراحل جعفر نميري و الفريق عبد الرحمن سعيد و نزار العقيلي 😂 .. اها من خلال تحديدنا للموقع الجغرافي ممكن نقدر نقول انو الدعوة الهدف منها إجتماع مع قوى سياسية سودانية او مع اجهزة امنية مصرية .

من المؤكد جدا” انو التسجيل الصوتي ده لا يمكن يكون التسجيل الوحيد او التسجيل الكامل .. ده تسجيل مقتطف من تسجيل كااامل و حتما في تسجيلات كتييييرة جدا” تخص اردول و تخص القحاطة الشامتين في اردول .. كل الحكاية انو الجهة السربت التسجيل قررت انو تحرق جزء من كرت اردول و قيادات الحركات البهلوانية .. اما بقية القحاطة مواعيد حرق كروتهم لسه ما جات .

يفترض اول حاجة نعملها بعد ما نحصل على مجلس تشريعي منتخب اننا نطالب بتعديل مواد القانون الجنائي السوداني و نضيف ليه مواد مهمة جدا” على راسها مادة اسمها ( الدعارة السياسية ) و مادة اسمها ( الإخلال بسلامة العمل السياسي ) … دي مواد مهمة عشان اي سياسي يتكشف نفاقه و خيانته يتم حرمانه من النشاط السياسي و يتبصم بالعشرة اصابع و يصورو وشو بالزوايا الاربعة عشان كل ما يتم ذكر اسمه نقول يا سلاااام ياااخ الزول ده زمان كان عنده بصمات .

نزار العقيلي

