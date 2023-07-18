طرق الوقاية من الحرائق المنزلية





تحدث الحرائق المنزلية بشكل مفاجئ ويمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح، لذا من المهم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب وقوع الحرائق المنزلية، ومن بين هذه الإجراءات بحسب ما ذكر موقع “اهتمامنا“:

تثبيت أجهزة الإنذار والإنارة المناسبة في المنزل، مثل أجهزة الدخان وأجهزة إنذار الحريق، ويجب فحصها بشكل دوري للتأكد من عملها بشكل صحيح. التحقق من وجود طفاية حريق في المنزل، ويجب تعليم جميع أفراد الأسرة كيفية استخدامها بشكل صحيح. تخزين المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين والغاز والكحول بعيداً عن مصادر الحرارة والشمس المباشرة. تجنب ترك الشموع والأسلاك الكهربائية والمواد القابلة للاشتعال والمصابيح المفتوحة دون إشراف في الغرف. التحقق من سلامة المنافذ الكهربائية والأسلاك الكهربائية والأجهزة المنزلية بشكل دوري، وإصلاح أي تلف قبل أن يؤدي إلى حدوث حريق. تجنب ترك الطعام المطبوخ على النار دون إشراف، والتأكد من إطفاء جميع الشعلات بعد الطهي. تجنب التدخين داخل المنزل، أو على الأقل تأكد من تركيب وسائل إطفاء الحرائق في مناطق التدخين. تأكد من وجود مساحة كافية حول أجهزة التدفئة والمدافئ والشوايات والمدافئ الخارجية، وتجنب وضع الأشياء القابلة للاشتعال بالقرب منها.

وبحسب خبراء “اهتمامنا” يجب تعليم جميع أفراد الأسرة كيفية التعامل مع الحرائق والخروج بأمان في حالة وقوع حريق، ويجب التأكد من وجود خطة للطوارئ في المنزل، وتمرين هذه الخطة بشكل دوري لضمان سلامة الجميع.