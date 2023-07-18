شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تدافع عن الفنان شريف الفحيل وتهاجم منتقديه من الرجال: (لا تتحدثوا عن الرجالة ورجالتكم يوم الجنجويد دخلوا الخرطوم شوفناها وكلكم جريتوا مدني والقاهرة)





دافعت ناشطة سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي عن الفنان المثير للجدل شريف الفحيل وذلك بعد الهجوم الإسفيري الذي تعرض له.

وبحسب رصد متابعة محرر موقع النيلين فإن الفنان الشاب كان قد تعرض لهجوم قاس من المعلقين وذلك بعد ظهوره في بث مباشر وهو يضع المكياج على وجهه.

وطالبت الناشطة الرجال بالكف عن مهاجمة الفحيل لأنه لم يفعل شيء غريب ولم يرتدي فستان وقالت مخاطبة الرجال الذين انتقدوه (لا تتحدثوا عن الرجالة ورجالتكم يوم الجنجويد دخلوا الخرطوم شوفناها وكلكم جريتوا مدني والقاهرة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين