أسباب قطع الكهرباء في مدن ومحافظات مصر





شهدت عدة محافظات مصرية عملية قطع الكهرباء بشكل مستمر وكبير ولعدة ساعات ما تسبب في إثارة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك وتويتر، وفي صدارة تلك المحافظات قنا وأسوان والأقصر والمنيا والفيوم وأسيوط والغربية والمنوفية والبحر الأحمر وسوهاج وكفر الشيخ وبورسعيد.

أسباب قطع الكهرباء

تأثرت عدة محافظات خلال الـ 48 ساعة الماضية بارتفاع درجات الحرارة وقطع الكهرباء، ومن بينها سيناء وأسوان والقليوبية والفيوم وبورسعيد والقاهرة الكبرى كانت الأبرز، وفسرت شركات الكهرباء في تلك المحافظات أسباب الانقطاع إلى زيادة الأحمال على المحولات الكهربائية، مما تسبب في حدوث أعطال فجائية وتوقفها عن العمل.

سبب انقطاع مياه الشرب

يعود السبب الرئيسي في انقطاع مياه الشرب بسبب قطع الكهرباء عن محطات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وكان أحد هذه المحطات التي توقف ضخ المياه عن 6 مدن، وهي: بدر – القاهرة الجديدة – العبور – العبور الجديدة – السلام والنهضة، كما تسبب هذا الانقطاع في انخفاض الضغوط في بعض المناطق بالمدينة وانقطاع المياه في الأدوار العليا والأماكن المرتفعة أيضًا.

انقطاع الكهرباء بالمدن والمحافظات

يرجع سبب أزمة قطع الكهرباء؛ بحسب مصدر في وزارة الكهرباء لفترات طويلة خلال الـ 48 ساعة لانخفاض إمدادات الغاز لوحدات تحويل الكهرباء، مما تسبب في توقف هذه الوحدات وخروجها مؤقتًا عن الخدمة. بالإضافة إلى قرار الجهات المسئولة عن مرافق الكهرباء بتخفيف الأحمال عن المحطات الكبرى التي تعاني زيادة في معدلات التشغيل خلال فترة الذروة. ترتفع درجات الحرارة في هذه المناطق، مما يدفع المواطنين إلى تشغيل التكييف ووسائل التبريد الأخرى.

انقطاع الكهرباء عن مصر بالكامل

أوضحت من وزارة الكهرباء، في بيان أن زيادة الأحمال الكهربائية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأعوام السابقة، بلغت 34650 ميجاوات، مع الاستمرار في العمل على ضمان استقرار التغذية الكهربائية، مضيفة أن درجات الحرارة المرتفعة الاحتياج المتزايد للكهرباء قد أدى إلى تحقيق أعلى حمولة كهربائية خلال ساعة الذروة، وبلغت 34650 ميجاوات، وهذا لأول مرة في التاريخ السابق.

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