ردة فعل السودانيين في مصر بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة





عاش السودانيون المقيمون في جمهورية مصر أجواء وصفوها بالغريبة عليهم، وذكرتهم بأجواء الحرب التي لجأ كثيرون منهم إلى مصر عقب اندلاعها، بعد تمتعهم في الفترة الماضية بتيار كهرباء مستقر في كل المحافظات المصرية.

وكانت عدة محافظات مصرية شهدت عملية انقطاع للكهرباء في الساعات الماضية، حيث تأثرت محطات الكهرباء بارتفاع الحرارة بشكل غير مسبوق في الأيام الماضية، ما تسبب في زيادة الأحمال وبالتالي قطع الكهرباء. كما تأثرت خدمات المياه أيضاَ نتيجة لعدم إمداد محطات المياه بالتيار الكهربائي.

وخلال فترة انقطاع الكهرباء وبعد عودتها، وبحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي عبر السودانيون عن مشاعر متباينة انتابتهم في تلك اللحظات، فمنهم من استذكر لحظات الحرب العصيبة، ومنهم من قال بأنهم متعودون على هذه الأجواء ويستطيعون تحمل أسوأ منها.

وبشأن ارتفاع درجات الحرارة في مصر هذه الأيام قال بعض السودانيون بأنهم لم يشعروا بهذا الارتفاع، فدرجات الحرارة في السودان دائماً ما تكون مرتفعة وقد تعودوا على ذلك.

وفي كل، يشكر السودانيون المقيمون في مصر منذ سنوات، والوافدون حديثاً الحكومة المصرية والشعب المصري على معاملتهم بشكل كريم واعتبارهم في وطنهم الثاني.

رصد وتحرير – “النيلين”