شاهد بالفيديو “الدعامة” يسخرون من “البرهان” ومقولته “ناس الشجرة بسلمو عليكم”





عبر فيديو كوميدي .. سخرت الصفحات المناصرة لقوات الدعم السريع من فيديو القائد العام للجيش السوداني “البرهان” والذي ظهر فيه عقب شائعة القبض عليه وقال مقولته المشهورة “ناس الشجرة بسلمو عليكم”.

ونشر إحدى الصفحات بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لأحد “الدعامة” وهو يقوم بتقليد “البرهان” حين دخل في اجتماع بالقيادة العامة، وصافح الحضور مبتسماً “ناس الشجرة بسلمو عليكم”، وإنه لن يستطيعوا القبض عليه.

وتخوض القوات المسلحة السودانية قتال منذ ثلاثة أشهر لإنهاء تمرد قوات “الدعم السريع”، دون تحقيق نصر حاسم سريع، أول الوصول إلى تسوية شاملة رغم المبادرات الدولية الرائجة الآن.

تابع الفيديو والتعليقات:

نقلاً عن – “كوش نيوز“