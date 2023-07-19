شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل تعلن دعمها الكامل للجيش وتهاجم النشطاء وتصفهم بالمنافقين





عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة والمثيرة للجدل آية أفرو للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاء ظهور أفرو عبر مقطع فيديو قامت بنشره على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ودافعت آية أفرو عن نفسها وأكدت أنها من أوائل النشطاء الذين دعموا القوات المسلحة في حربها الدائرة الآن ضد قوات الدعم السريع.

كما هاجمت بعض النشطاء الذين أعلنوا دعمهم للجيش مؤخراً وأكدت أن الجيش غير محتاج لدعمهم بسبب تأخرهم في إعلانهم عن دعم الجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين