شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يدافع عن نفسه ويفجرها داوية: (الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بعملوا ميك آب)





خرج الفنان السوداني الشاب شريف الفحيل في مقطع فيديو حديث دافع من خلاله عن نفسه بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له على خلفية ظهوره وهو يضع “ميك آب” لنفسه خلال فيديو أثار ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الفحيل أن الميك آب غير مخصص للنساء فقط بل أن الرجال يمكن أن يستخدموه.

كما ذكر أنه وخلال بحثه اكتشف أن الميك آب موجود منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وكانوا يستخدمون الميك آب من خلال وضع “الكحل” في أعينهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين